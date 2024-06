Konzerte auf dem Land Wie ein Enkircher Punkrocker in die Provinz holt

Enkirch · Auf dem Land, da gibt es doch nur Dorf- und Feuerwehrfeste. Richtig? Nicht ganz. In Enkirch gibt es jemanden, der nicht in der Stadt, sondern direkt vor Ort Konzerte veranstaltet. Was Pascal Pünderich daran Spaß macht und wie er zur Musik gekommen ist.

03.06.2024 , 07:36 Uhr

Pascal Pünderich aus Enkirch macht das Veranstalten von Konzerten Spaß. Neben selbst organisierten Konzerten in Tom's Musikkeller wirkt er auch beim Fallig Open Air mit. Foto: Cedric Huwig