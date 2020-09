Schule : PWG bekommt neue Sitzgelegenheit durch Crowdfunding-Projekt

Foto: Sebstian Steinbach Foto: TV/Sebstian Steinbach

Wittlich (red) In den Sommerferien wurde am Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich fleißig gearbeitet: Dank des erfolgreichen Crowdfunding-Projektes in Kooperation mit der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank Wittlich im letzten Schuljahr wurde eine neue Sitzgelegenheit vor dem Haupteingang des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich gegenüber der Cafeteria errichtet.

