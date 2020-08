Schule : PWG besucht Blue-Light-Challenge

Hahn/Wittlich (red) Die erste Blue-Light-Challenge der Polizei Rheinland-Pfalz fand an der Hochschule der Polizei (HdP) am Flughafen Hahn statt. Ein Polizei-Erlebnis-Tag für potenzielle Nachwuchskräfte.

Die erste Blue-Light-Challenge der Polizei Rheinland-Pfalz lockte an diesem Wochenende 46 Jugendliche an die Hochschule der Polizei am Polizeicampus Hahn, darunter vier Schüler des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich. Die Teilnehmer zwischen 14 und 19 Jahren konnten die Arbeit der Polizei in einem spannenden Aktionsprogramm hautnah erleben und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in verschiedensten Aktionen unter Beweis stellen.