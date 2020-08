Schule : PWG Wittlich begrüßt 102 neue Fünftklässler

Wittlich Mit einer Einschulungsfeier wurden102 neue Fünftklässler am Peter-Wust-Gymnasium Wittlich willkommen geheißen.

Anschließend wurde es nochmals aufregend, denn es stand die Übergabe der Klassen an die jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrer auf dem Programm: So werden in Zukunft die 5a von Gesa Schmitz, die 5b von Nicole Wartner, die 5c von Catherine Oster und die 5d von Alexandra Lequen betreut. Um sich aneinander zu gewöhnen, begaben sich die Protagonisten des Einschulungstages mit ihren Klassenleitungen in ihre zukünftigen Klassenräume, während für die zurückbleibenden Eltern mit dem Schulelternbeirat und dem Verein der Eltern und Freunde zwei für das aktive und lebhafte Schulleben unverzichtbare Gremien vorgestellt wurden.