Medizin : Qualität im Darmzentrum ausgezeichnet

Wittlich In der unabhängigen externen Qualitätssicherung des Westdeutschen Darm-Centrums (WDC) erhielt das Darmzentrum am Verbundkrankenhaus Bernkastel/ Wittlich zum fünften Mal in Folge Bestnoten für die Ergebnisse in Diagnostik, Therapie und Nachsorge bei Patienten mit Kolon- oder Rektumkarzinom.

Die Sonderauswertung umfasste alle Behandlungsfälle aus dem Jahr 2020. Kennzahlen, wie unter anderem die Operationshäufigkeit, präzise Indikation, Komplikationsraten oder die OP- und Dokumentationsqualität wurden ebenso geprüft, wie die längerfristige Überwachung der Patienten und die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Chirurgen mit Gastroenterologen, Onkologen, Strahlentherapeuten, Radiologen und Pathologen. Seit 2016 nimmt das Wittlicher Darmzentrum an der Analyse teil. Hierbei werden die Dokumentationen aller Behandlungsfälle von mehr als 80 Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz geprüft.