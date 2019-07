Kitas : Qualität  in Kindertagesstätten

Bernkastel-Wittlich (red) Zum Abschluss der Teilnahme an einem zweijährigen Qualitätsentwicklungsprozess überreichte Landrat Gregor Eibes den Leiterinnen der kommunalen Kindertagesstätten Binsfeld, Flußbach, Maring-Noviand, Minheim und Thalfang ihre Zertifikate.

An der Feierstunde nahmen die Träger der fünf Kindertagesstätten, Vertreter der Verbandsgemeindeverwaltungen sowie des Landesjugendamtes teil. In zehn Arbeitstreffen haben die am Qualitätsentwicklungsprozess teilgenommenen Kindertagesstätten gemeinsam mit der Fachberatung, Simone Droeger, ihren gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag reflektiert und weiterentwickelt. Jede Kindertagesstätte ermittelte anhand eines Kriterienkataloges ihren jeweiligen Qualitätsstand und es zeigte sich eine vielfältige Auswahl an Entwicklungsfeldern in den jeweiligen Einrichtungen.