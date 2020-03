Beratung : Quartiersbüro in Traben-Trarbach soll Anlaufstelle für Gesundheitsfragen sein

Traben-Trarbach Das Quartiersbüro in Traben-Trarbach soll für alle Bürger der Verbandsgemeinde eine Anlaufstelle für Fragen rund um die Gesundheit sein.

Diese und viele weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der Arbeit des Quartiersbüros in Traben-Trarbach, das im November 2019 seinen Betrieb aufgenommen hat und dessen Kümmerer Andreas Höcker und Beatrix Kimnach das Projekt in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt haben. Das Büro ist im Lokalen Gesundheitszentrum Mittelmosel angesiedelt (Am Bahnhof 58).

Darin geht es um die ärztliche Versorgung in der Region, aber auch um die Angebote, die das Gesundheitszentrum in Zukunft schaffen soll, etwa einen Seniorentreff oder Kochkurse. Die Fragebogenaktion ist anonym. Interessierte können sich im Quartiersbüro melden.

„Quartiersdenken“ ist Andreas Höcker, der gemeinsam mit Beatrix Kimnach die Sprechstunden anbietet, nicht fremd. Denn der Ergotherapeut, der im Verbundkrankenhaus in Bernkastel arbeitet, stammt aus dem Ruhrgebiet, wo er das „über den Kirchturm-Denken“ gelernt hat. „Für mich geht ein Quartier immer über die Grenzen des Ortes hinaus,“ sagt Höcker. Somit richtet sich das Angebot, das die beiden im Ehrenamt machen, auch an die gesamte Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Seit November 2019 können Interessierte an einem festen Termin in der Woche zur Sprechstunde ins Lokale Gesundheitszentrum (LGZ) kommen.