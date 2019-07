Natur : Traditioneller Vielfaltsmarkt am Holzmuseum

Morbach-Weiperath Unter dem Motto „Vielfältig – ökologisch – fair – regional“ findet „Querbeet“, der Markt für naturnahes Gärtnern und nachhaltige Landwirtschaft, am Sonntag, 18. August von 11 bis 18 Uhr am Hunsrücker Holzmuseum in Weiperath statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehr als 40 Marktstände bieten regional erzeugte Produkte, wie Biogemüse, Honig, Bioweine, Ziegenkäsespezialitäten, Kunsthandwerk und vielfältiges Saatgut an. Daneben sind auch Infostände von BUND oder Naturpark Saar-Hunsrück vertreten. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot durch Vorträge im Dorfgemeinschaftshaus von Weiperath, beispielsweise über Themen wie „Saatgutvermehrung im Selbstversorgergarten“, „Miteinander wirtschaften“ oder „Die Seele der Landschaft“, einem Naturkunstprojekt im Naturpark Saar-Hunsrück. Um 13.30 Uhr startet am Dorfgemeinschaftshaus ein Kräuterrundgang mit Gartenführerin Brunhilde Gorges und um 14Uhr können Interessierte erfahren, wie das „Mähen mit der Sense“ vonstatten geht. Die Unterhaltung kommt bei Querbeet ebenfalls nicht zu kurz. Es gibt Folk & Mittelaltermusik und gemeinsames Tanzen für Jung und Alt. Der Eintritt beträgt einen Euro. Kinder sind frei.