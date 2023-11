Justiz: Querdenkerinnenprozess kurz vor Abschluss Prozess in Bernkastel-Kues: Verteidiger fordern Entlassung aus der Untersuchungshaft

Im Prozess gegen eine 63-jährige ehemalige Kinderärztin wurden am vergangenen Freitag am Amtsgericht Bernkastel-Kues zwei weitere Zeugen vernommen. Der Frau, die aus der Region stammt, soll in 30 Fällen unter anderem über die Nachrichtenplattform Telegram volksverhetzende Inhalte verbreitet haben. Zudem soll sie Personen des öffentlichen Lebens verleumdet haben.