Konzert : Bläserquintett spielt zur Finnissage

Novalis Bläserquintett. Foto: TV/Novalis Bläserquintett

Wittlich (red) Zur Finissage der aktuellen Ausstellung „…verloren, vergessen – Das kurtrierische Schloß Philippsfreude in Wittlich“ spielt am Sonntag, 9. Februar, ab 11 Uhr das „Novalisquintett“ in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus.



