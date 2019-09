Brauchtum : Tolle Knollen und viel wildes Gemüse

Niersbach-Greverath Die Niersbacher Gutsherrin und die Bollendorfer Apfelkönigin waren nur zwei von vielen Höhepunkten beim Erntedankumzug in Niersbach-Greverath. 25 Gruppen und Wagen waren in der 720 Einwohner Gemeinde unterwegs.

Alle drei Jahre dreht sich in Niersbach-Greverath alles um die Ernte, denn dann ist Erntedankumzug. 250 Helfer aus den beiden Orten und den umliegenden Gemeinden packen mit an, um das Fest auf die Beine zu stellen. In diesem Jahr waren 1600 Besucher bei durchwachsenem Wetter gekommen.

Aus Bollendorf in der Südeifel war die Apfelkönigin angereist, aber auch die Niersbacher und Greverather hatten Prominenz zu bieten: ein Gutsherrenpaar, dass mit einer schwarzen Ford-Limousine aus dem Jahr 1928 mitfuhr. Da die „Gutsherrin“ Alice Thiele und der „Gutsherr“ Ottmar Valerius das würdevolle Winken mühelos beherrschten, wurden sie sogleich in „Queen und King von Niersbach“ umgetauft. Viele Niersbacher Originale waren aktiv mit dabei, beispielsweise bei einem Wagen, der die Holzernte zeigte, sägte ein älterer Mann, der viele Zurufe bekam. Ein ganz neues Thema waren die Besenbinder (der TV berichtete), die etliche Reiser- und Ginsterbesen gebunden hatten und verteilten. Fast alle Gruppen gaben Selbstgemachtes aus, es gab Himbeermilch, Kartoffelsuppe, Eierlikör, Muffins und Kuchen .Eine Erntekrone, die der Gemeinderat fertigt, ist jedes Jahr mit von der Partie.Stets sind lebende Tiere mit dabei sind, in diesem Jahr waren es Hühner, Küken und ein Stier. Zu den Meistfotografierten gehörte wahrscheinlich die Kleingärtnergruppe, die sehr fantasievolle Kopfbedeckungen aus verschiedenen Kohl- und Salatblättern, Lauch, Paprika, Tomaten und Kräutern trugen. Mit Blumen, Getreide, Stroh, Holz und alten Gerätschaften waren die Wagen und Traktoren und sogar der Rettungswagen des Roten Kreuzes geschmückt. Zudem waren an vielen Häusern Strohballen, Sonnenblumen oder Gerätschaften aus alten Zeiten ausgestellt.