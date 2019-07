Fest : Rachtig feiert Weinkirmes

Zeltingen-Rachtig (red) Die traditionelle Rachtiger Weinkirmes wird von Freitag 12. Juli, bis Montag, 15. Juli, am Moselufer gefeiert. Am Freitag ab 21 ist die Band Tracy Mains zu hören. Am Samstag um 15.30 Uhr startet die fünfte „V-Ring-Probe“ im Festzelt.

