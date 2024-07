Brauchtum Familiennachmittag, Weinprobe und 90er-Party: Fest für Wein- und Musikliebhaber

Ein großes Festzelt mit vielen Weinköniginnen, rund 200 Teilnehmer bei einer mehrstündigen Weinprobe und ein unterhaltsames Programm über vier Tage hinweg: Die traditionelle Weinkirmes am Mosel­ufer in Rachtig zog Wein- und Musikliebhaber an. Und auch am Montag wird noch einiges geboten.