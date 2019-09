Freizeit : Raderlebnistag entlang der Salm

Dreis/Klüsserath (red) Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land veranstaltet zusammen mit sechs Gemeinden am Sonntag, 29. September, von 10 bis 18 Uhr den Raderlebnistag Salm für alle, die mit dem Fahrrad das Salmtal erkunden wollen.

Auf der Route liegen das Schloss in Dreis, sehenswerte Kirchen, Mühlen sowie Bauernhäuser in historischen Ortskernen. Die Strecke zwischen Dreis und Klüsserath ist überwiegend ebenerdig und auch für ungeübte Radfahrer zu bewältigen. Lediglich bei Rivenich ist ein etwa 200 Meter langes ansteigendes Teilstück zu überwinden. 17 Kilometer lang schlängelt sich der Salm-Radweg von Dreis nach Klüsserath entlang der Salm. Weingüter und Museen an der Strecke sind geöffnet, Musikvereine spielen zur Unterhaltung. Es gibt ein umfangreiches kulinarisches Angebot. Weitere Infos unter www.moseleifel.de