Gefährliche Durchfahrt Radfahrer sollen künftig auf eigenem Weg durch Kröv radeln

Radfahren an der Mosel ist ein Vergnügen. Allerdings schwer eingeschränkt in der Ortslage von Kröv. Denn Radtouristen und Freizeitradler müssen sich auf der viel befahrenen Bundesstraße durch den Ort quälen. Was nicht nur das Fahrvergnügen einschränkt, sondern bei der relativ engen Durchfahrtsstrecke auch gefährlich sein kann, weiß Ortsbürgermeisterin Desiré Beth. Deshalb sollen beim bevorstehenden Ausbau der B 53 die Radfahrer abseits von der Straße an der Mosel entlang geführt werden.