Neues Angebot erst 2024 Wittlichs Radgarage kommt nicht in die Gänge – Woran liegt’s?

„Dein Fahrrad sucht ein Zuhause?“ In weißen Lettern prangt der Schriftzug an dem Schaufenster in der Burgstraße. Dort, wo ehemals „Ihr Platz“ Drogeriewaren verkaufte, soll künftig das „Wittlicher RadHaus“ zu finden sein. Ein QR-Code, unter dem sich Interessierte einen Stellplatz buchen können, ist ebenfalls schon auf der Scheibe angebracht.