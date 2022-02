Auszeichnung : „Ohne W-Lan bin ich heimatlos“ – Morbacher Schülerradio Larifari gewinnt Medienpreis

Morbach Die Schülerfirma Radio Larifari der Morbacher IGS ist für einen Radiobeitrag mit einem Preis der Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest ausgezeichnet worden.

In sechs Minuten haben sie verschiedene Aspekte zum Thema Heimat beleuchtet. Befragt haben sie Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die seinerzeit aus einem anderen Anlass die IGS besucht hat, den Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal, aber auch die Bewohner des Morbacher Marienhaus Seniorenzentrums St. Anna. Gleich in mehreren Variationen haben sie den Begriff Heimat definiert. „Heimat ist da, wo meine Oma kocht“ über „Heimat ist, wo meine Freunde sind“ bis hin zu „Ohne W-LAN bin ich heimatlos“ lauten die nicht immer ernst gemeinten Definitionen, erzählen Ronja, Leonie und Tara von der Schülerfirma.

Was interessiert Jugendliche am Begriff Heimat?

Die Schülerfirma der IGS Morbach ist die einzige Gruppe in dieser Altersklasse in Rheinland-Pfalz, die ausgezeichnet wurde. Den damit verbundenen Geldpreis in Höhe von 1000 Euro können die Schüler in Absprache mit ihren Lehrern und der Schulleitung verwenden. Schulleiter Peter Geisenhainer freut sich sichtlich über die wiederholte Auszeichnung für eine der Schülerfirmen seiner Schule. „Die Firmen sind erfolgreich gewesen und immer noch erfolgreich, also eine Never-Ending-Story“, sagt er.