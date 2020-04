Freizeit : Radler sollen Nationalpark erfahren

Birkenfeld/Thalfang Der Landkreis Birkenfeld, das Nationalparkamt und die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen haben in Hunsrück und Hochwald diverse Radprojekte ausgearbeitet, die gemeinsam einen weiteren Bestandteil der Bikeregion Hunsrück-Hochwald bilden.

Radfahren rund um und im Nationalpark: Im Frühling locken der erste Sonnenschein und die warmen Temperaturen regelmäßig die Radfahrer in die freie Natur. Sportler und Freizeitradler sollen künftig den Nationalpark Hunsrück-Hochwald für ihre Touren besser nutzen können. Dafür entwickelt die Kreisverwaltung Birkenfeld eine rund 80 Kilometer Rundtour um den Nationalpark. Sie führt vom nordöstlichen Ende bei Mörschied in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen über Kirchweiler und Hattgenstein bis zum südwestlichsten Punkt ins saarländische Nonnweiler. Von dort verläuft die Route über Neuhütten und Börfink knapp unterhalb des Erbeskopfs vorbei über Wirschweiler, Sensweiler und Kempfeld wieder zum Ausgangspunkt. Der Einstieg in die Runde ist natürlich überall möglich.