Freizeit : Eifelverein radelt nach Temmels

Wittlich (red) Eine Radtour mit Uli Marmann führt am Sonntag, 2. August, an die Obermosel. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 9 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Über Salmtal geht es von dort an die Mosel.

