Wittlich : Mit dem Eifelverein zur Sternwarte

Wittlich (red) Der Eifelverein Wittlich bietet am Sonntag, 4. August, eine Radtour an der Kyll mit Herbert Thetard an. Weitere Infos und Anmeldung bis Donnerstag, 1. August unter Telefon 06571/29839. Eine leichte fünf Kilometer lange Seniorenwanderung findet am Dienstag, 6. August, statt.

Abfahrt ist um 14 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich.