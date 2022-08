Infrastruktur : Start für letzten Bauabschnitt an Radweg – B 49 zwischen Alf-Fabrik und Höllenthal voll gesperrt

Alf Seit rund 15 Jahren wird das Projekt verfolgt, jetzt ist der letzte Bauabschnitt für einen Radweg zwischen den Kreisgrenzen gestartet. Das bedeutet aber erst einmal lange Umleitungen für Autofahrer, die normalerweise auf der B49 zwischen Alf-Fabrik und Höllenthal unterwegs sind.

B49 zwischen Alf-Fabrik und Höllenthal voll gesperrt

Zwar waren die Radwege um Wittlich bereits ausgebaut und man konnte gut bis Bengel radeln. Aber an der Kreisgrenze war damals Schluss, denn der Radweg endete rund vier Kilometer hinter Bengel an einer Leitplanke neben der B 49, die von dort aus durch das Höllental führt. Diesen Radweg weiterzuführen, erschien damals sinnvoll, denn er würde Wittlich über das Höllental an die Mosel anschließen, was die touristische Attraktivität der Region steigern würde. Der Radweg soll insgesamt etwa 3,9 Kilometer lang sein.