Verkehr : Radweg zwischen Kues und Wehlen wird gesperrt

BERnkastel-Kues/Wehlen (red) Der Moselradweg (Leinpfad) zwischen Bernkastel-Kues und Wehlen wird am Mittwoch, 29. Mai, für den gesamten Fußgänger- und Fahrradverkehr gesperrt. Das teilt die Stadt Bernkastel-Kues und die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues mit.

Grund dafür ist eine komplette Oberflächensanierung. Der Fußgänger- und Fahrradverkehr wird am Bootshaus des Rudervereins über das Schulzentrum zum Radweg an der L 47 und weiter nach Wehlen geleitet. Der Verkehr von Wehlen wird an der Moselbrücke Wehlen über die Brückenstraße und Hauptstraße zum Radweg entlang der K 73 und L 47 geleitet und kann am Schulzentrum wieder an die Mosel.