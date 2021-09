Meinung : Es muss auch ohne Asphalt gehen

Keine Frage: Ohne die Radfahrer, ob Tagestourist oder Urlauber, würden in der Region in den Kassen vieler Gastronomen, Hoteliers, Winzer und Einzelhändler beträchtliche Summen fehlen. Da vor allem das E-Bike weiter auf dem Vormarsch ist, wird der Boom anhalten.

Es gibt ja auch kaum etwas Schöneres, als die Mosel auf zwei Rädern zu erkunden. Die Strecken müssen in Schuss gehalten werden. Und es wird auch neue Routen geben. Angesichts von Klimawandel und Starkregen muss aber darüber nachgedacht werden, ob dabei weiterhin Asphalt zum Einsatz kommt. Die Wissenschaft hat in kurzer Zeit Mittel gegen Corona entwickelt. Da muss es doch auch möglich sein, etwas zu konzipieren, das Wasser durchlässt aber für Fahrräder tauglich ist. Erst verschwinden Vorgärten, um Platz fürs Auto zu schaffen, dann werden Wege für das Freizeitvergnügen asphaltiert. Alles kleine Maßnahmen, wird mancher sagen. Doch die Summe macht es. Eigentlich müsste es seit der Flutkatastrophe vom Juli bundesweit heißen: Lieber keinen neuen Radweg als einen versiegelten. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Das hat auch nichts mit politischer Gesinnung zu tun. Das müsste jedem der gesunde Menschenverstand sagen. mosel@volksfreund.de