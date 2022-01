Mobilitätskonzept : Kaputt und gefährlich? - Radwege in Wittlich unter der Lupe (Fotos)

Foto: Andreas Conrad 12 Bilder Fotos: Radwege in Wittlich

Wittlich Mit dem Fahrrad nach Wittlich: Viele Menschen in den umliegenden Orten nutzen ihren Drahtesel, um in die Stadt zu kommen. Doch die Radwege in der Kreisstadt sind alles andere als perfekt. Eine Leserin präsentiert ihre Verbesserungsvorschläge.