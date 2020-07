Soziales : Morbacher Geheischnis bietet Hilfe mit Herz und Hand

Morbach Die Räume für das Morbacher Geheischnis stehen fest, und auch die Mitarbeiterinnen der neugeschaffenen Beratungsstelle für Senioren wurden jetzt vorgestellt. Im September nimmt die Einrichtung ihre Arbeit offiziell auf.

Ein Geheischnis ist ein Ort, an dem man sich wohl und geborgen fühlt. Kein Zufall also, dass die Gemeinde Morbach für ihr Beratungszentrum für Senioren gerade diesen Namen gewählt hat. Er soll den Wohlfühlcharakter deutlich machen, den man Unterstützung suchenden Senioren dabei zukommen lassen will. Das Geheischnis sei als zentrale Anlaufstelle ein wichtiger Baustein, um damit Senioren auf vorhandene Einrichtungen in der Gemeinde aufmerksam zu machen, sagt der Bürgermeister Andreas Hackethal. „Wir wollen Senioren und ihren Angehörigen eine Handreichung anbieten, um dieses Netzwerk zu nutzen und Hilfestellung zu bieten.“