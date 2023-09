Rainer Bielfeldt mit seinem Best-Of-Programm Sänger, Pianist und Seelenberührer

Am Samstag, 23. September, 19.30 Uhr, nimmt Rainer Bielfeldt die Zuschauer in der Grafschafter Festhalle in Mülheim in seinem Best-Of-Programm mit auf die Reise und singt sich am Klavier durch eine von ihm und seinen Fans handverlesene Auswahl an Liedern – offenherzig, zugewandt und wundervoll uneitel. Die Karten gibt es für 20 Euro bei der TV-Tickethotline 0651/7199-996.