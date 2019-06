Workshop : Kinder bauen Raketenautos

Hilscheid (red) Zukunftsdiploms für Kinder bietet das Hunsrückhaus am Erbeskopf am Mittwoch, 3. Juli, von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr den Kurs „Raketenautos bauen“ für Kinder ab acht Jahren an. Die Autos werden aus vorgefertigten Teilen zusammengebaut und dann nach eigenen Wünschen verziert und angemalt.

