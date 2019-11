Konzert : Rammstein-Tribute zu Gast im Atrium

WITTLICH (red) Feuerengel haben sich ganz ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Eigene Pyrotechniker liefern originalgetreue Effekte, Rammstein-Show-Elemente werden nachgebaut, Sound, Lichtshow und Bühnenbild sind zum Verwechseln ähnlich und die Vollblutmusiker unterscheiden sich laut Veranstalter kaum vom Original.

Am Freitag, 29. November, ab 20.30 Uhr ist die Tribute-Band im Atrium in Wittlich Station zu Gast. Der Eintritt kostet 30,70 Euro. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional. FOTO: FEUERENGEL