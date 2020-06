Wanderung : Mit dem Ranger den Nationalpark erkunden

Hilscheid (red) Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald bietet wieder Rangertouren an. Die etwa zweieinhalbstündige „Gipfeltour“ findet freitags ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist am Nationalpark-Tor Erbeskopf in Hilscheid.



