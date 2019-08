Spendenaktion : Tausende Schritte für kranke Kinder

Salmtal/Trier 365 Kilometer, elf Tage, ein Ziel: Raphael Hamm aus Salmtal wandert auf dem Moselsteig und sammelt dabei Spenden für einen Trierer Verein.

365 Kilometer ist er lang, der Moselsteig zwischen Perl und Koblenz. 365 Kilometer, die der in Salmtal lebende Feuerwehrmann Raphael Hamm in elf Etappen – statt der regulären 24 – an elf Tagen komplett erwandern will. Los geht es am 2. Oktober, das Ziel am Deutschen Eck will er am 12. Oktober erreichen.