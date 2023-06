Geborene Boose „Bis 80 habe ich noch Kühe gemolken“ – Bäuerin aus Leib und Seele wird 100

Im Aussiedlerhof Römes in Rapperath wird gefeiert. Denn Paula Römes ist am 15. Juni 1923 geboren und feiert ihren 100. Geburtstag. Wobei die Jubilarin, blickt man ihr ins Gesicht, deutlich jünger wirkt. Falten sind kaum zu sehen. „Und ich habe in meinem Leben noch nicht für eine Mark Cremes ins Gesicht geschmiert“, sagt sie.