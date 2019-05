Natur : Raps, so weit das Auge reicht

Foto: Christine Catrein. Foto: TV/Christine Catrein

Sehlem (ca) In jedem Frühjahr sind die leuchtend gelben Rapsfelder ein wunderbarer Farbklecks in der grünen Landschaftspalette – so wie hier am Ortsrand von Sehlem mit Blick in Richtung Salmtal.

