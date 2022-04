Frühling : Raps steht leuchtend in Blüte

Raps im Rapsfeld in Wittlich. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich (cmo) Obwohl Speiseöle in vielen Supermärkten ausverkauft sind, muss laut Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen (UFOP) niemand einen Mangel an Rapsöl fürchten. Wie hier in Wittlich stehen derzeit die Rapsfelder in ganz Deutschland wieder leuchtend gelb in voller Blüte. Deutsche Ölmühlen würden in diesem Jahr auch das normalerweise aus der Ukraine importierte Sonnenblumenöl durch eine Mehrproduktion von Rapsöl ersetzen, erklärt der Verband.