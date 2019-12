Musik : Live-Konzert in der Riez-Rockbar

Raskob Rails. Foto: TV/Raskob Rails

Bausendorf (red) Die Punkrock-Band „Raskob Rails“ (Foto) und die Formation „The Navesink Banks“ rocken am Samstag, 7. Dezember, in der „Riez-Rockbar“ in Bausendorf. Die Musiker der Band The Navesink Banks kommen aus Trier, Wittlich und dem Saarland und mischen ihre unterschiedlichen musikalischen Einflüsse.

