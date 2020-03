Kommunalpolitik : Rat befasst sich mit Kindertagesstätte

Wintrich Der Gemeinderat Wintrich befasst sich am Donnerstag, 19. März, mit der Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Weitere Themen sind ein Zuschuss an den Vereinsring Wintrich anlässlich der Arbeit zur Heimatpflege, die Beratung über die Bestellung eines Wartungsbeauftragten für Defibrillatoren und die Auftragsvergabe zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Baumaßnahmen.



Außerdem wird über die Kindertagesstätte Wintrich mit den Punkten Ausschreibung der Baumaßnahmen und Kostenverteilung zwischen den Ortsgemeinden Brauneberg und Wintrich beraten.