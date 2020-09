Kommunales : Rat berät über Bauland

Bausendorf In der Ortsgemeinde Bausendorf ist am Donnerstag, 17. September, 18 Uhr Gemeinderatssitzung. Die öffentliche Sitzung finde im Gemeinde- und Sportzentrum Bausendorf, Am Sportplatz 2, statt. Nach der Einwohnerfragestunde geht es in der Tagesordnung unter anderem um die Neuaufstellung des Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde; die Baulandentwicklung in der Ortsgemeinde Bausendorf, um Vorschläge für den Haushaltsplan 2021 und um die Durchführung des „Freiwilligen Mitmachtag“ am 10. Oktober 2020.