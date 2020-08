Sitzung : Rat spricht über Verkehrssituation

Kövenig Der Ortsgemeinderat befasst sich in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 20. August, mit der Verkehrssituation in Hinblick auf die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der K 65 Mosel.

