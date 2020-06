Kommunalpolitik : Rat Lieser spricht über Friedhof

Lieser Wie weit ist das geplante Neubaugebiet „Unter dem Wädchen“? Unter anderem um die Frage geht es am Mittwoch, 1. Juli, im Gemeinderat Lieser. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Reinigung öffentlicher Straßen, Friedhofsgebühren für die Nutzung des Ruheforstes „Mittelmosel-Lieser“, die Einführung eines Parkscheinsystems, die Teilnahme am Förderprogramm „Mehr Grün im Dorf“ und die Vorgehensweise der Gemeinde in Sachen Patenschaften Landschaftspflege.