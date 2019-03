später lesen Kommunalpolitik Rat spricht über Kreisel-Begrünung Teilen

() Über den Haushalt für 2019 sprechen die Mitglieder des Gemeinderats Salmtal am Mittwoch, 27. März, ab 18 Uhr in der Bürgerhalle Salmrohr in Salmtal. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind unter anderem die Gestaltung der Grünflächen am Kreisverkehrsplatz L 141/K 46, eine Bauvoranfrage zur Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Birkenbüsch-Wieschen, die Änderung des Bebauungsplan Birkenbüsch/Wieschen, eine Abstimmung mit der Verbandsgemeinde Schweich zum Gewerbepark Mehringer Höhe und die Annahme von Spenden.