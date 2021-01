Laufeld : Rat spricht über Bebauungsplan

Laufeld Unter anderem um den Bebauungsplan „Borwiese“ geht es in der nächsten Sitzung des Rates der Ortsgemeinde Laufeld. Termin ist am Dienstag, 2. Februar, 19 Uhr in der Grafschafthalle Laufeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken