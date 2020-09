Kommunalpolitik : Rat spricht über Bürgerhalle

Rivenich Der Gemeinderat Rivenich befasst sich bei seiner Sitzung am Dienstag, 29. September, um 18 Uhr in der Bürgerhalle in Rivenich unter anderem mit dem St.-Martins-Umzug und dem Weihnachtsmarkt. Außerdem geht es um die Abnahme der Jahresabschlüsse 2018 und 2019.