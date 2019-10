Ratssitzung : Rat spricht über den „Aale Boahof“

Kinderbeuern-Hetzhof Der Hetzhofer Ortsbeirat versammelt sich am Donnerstag, 17. Oktober, im Bürgerhaus „Aale Boahof“ im Kinderbeuerner Ortsteil Hetzhof zu einer Sitzung. Los geht es um 18 Uhr. Dort wird es unter anderem um die Neugestaltung des Friedhofs in Hetzhof und um Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates gehen. Außerdem wird der Rat über die Instandhaltungsarbeiten am „Aale Boahof“ beraten.