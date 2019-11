Kommmunalpolitik : Rat spricht über Meerfelder Maar

Meerfeld Der Gemeinderat Meerfeld befasst sich am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Meerfeld unter anderem mit einem Erlass einer Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätte. Außerdem soll die Errichtung von Umkleidemöglichkeiten und die Erweiterung der Toilettenanlage bei der Liegewiese am Meerfelder Maar diskutiert werden.

