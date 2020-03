Kommunales : Neue Gerätehäuser für die Feuerwehr

Niederöfflingen Der Rat der Verbandsgemeinde Wittlich-Land trifft sich am Mittwoch, 11. März, um 18 Uhr in der Wilhelm-Hees-Halle in Niederöfflingen zur Sitzung.



