Kommunalpolitik : Ratssitzung muss komplett wiederholt werden

Merschbach Ein Formfehler ist der Grund, dass der Gemeinderat Merschbach erneut über Punkte beraten und entscheiden muss, die schon abgearbeitet waren.

Am Donnerstagabend trifft sich der Ortsgemeinderat Merschbach zu einer Sitzung. Eigentlich etwas ganz Normales, wenn am 2. Juli nicht bereits eine Sitzung mit den gleichen Tagesordnungspunkten stattgefunden hätte. Kurz: Die Ratssitzung muss wiederholt werden.

Warum? Ortsbürgermeisterin Iris Hornberg lehnt bei einem ersten Telefonat dazu jegliche Auskunft ab. Auch die Antwort einer Mailanfrage an die Verwaltung der Verbandsgemeinde Thalfang lässt den genauen Sachverhalt offen: „Die Sitzung des Ortsgemeinderates Merschbach wird am 13.08.2020 wiederholt, da im Zusammenhang mit Beschwerden über den Ablauf der Sitzung des Ortsgemeinderates am 02.07.2020 ein Verstoß gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit aus § 35 GemO festgestellt wurde, der zur Ungültigkeit der gefassten Beschlüsse führt“, heißt es aus dem Rathaus.