Mehrfach über Müll beschwert „Ratten über die Füße gelaufen“ - gibt es eine Plage in Wittlich?

Fast täglich nutzt ein Volksfreund-Leser, der namentlich nicht genannt werden will, den Fußweg zwischen Zossenstraße und Am kleinen Rotenberg, um zu seinem lokalen Fitnessstudio zu kommen. Er habe beobachtet, wie sich dort in den vergangen vier Monaten immer mehr Müll angehäuft hätte, berichtet er. Wenig später seien die Ratten gekommen.