Mehr Meldungen über Ratten Zu viel Ungeziefer in Wittlich? Ratte soll Mann in den Fuß gebissen haben

Sie fiepen, sie huschen, sie fressen alles an. Das wäre ja fast noch zu ertragen, wenn sie keine Krankheiten übertragen würden. Und wenn sie nicht auch noch beißen würden. Die Rede ist von Ratten. Ein Wittlicher behauptet, eine große Ratte habe ihn sogar attackiert. In einem Post in der Wittlicher Facebook-Gruppe „Wittlich – Grailich schien“ hat er Ende August geschrieben, eine Ratte habe ihn in den Schuh gebissen. Tatort: der Rommelsbach-Parkplatz in der Stadtmitte von Wittlich.