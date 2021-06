Soziales : Unternehmen spendet Desinfektionsbox

RBB Aluminium spendet Desinfektionsbox BOX.S an Grundschule Hasborn Foto: TV/Grundschule Hasborn

Hasborn/Wallscheid (red) Das Unternehmen RBB Aluminium spendet eine Desinfektionsbox mit einem Eichentisch und dem Schulbild auf dem Aluminium-Standfuß an die Grundschule Hasborn. Wenn eine Pandemie herrscht und vieles sich um das Thema Gesundheit dreht, wird auch ein Unternehmen, das sich sonst mit der Herstellung von stranggepressten Aluminiumprofilen beschäftigt, erfinderisch.

So kamen Alexander Beu (Foto rechts) und sein Team von RBB Aluminium in Wallscheid auf die Idee eine Desinfektionsbox zu entwickeln. Diese gibt es als Standsäule Box.S und als Wandversion Box.X. Das Foto zeigt die Übergabe der Desinfektionsbox durch den Vorstand von RBB

Aluminium an die Grundschule Hasborn. Foto: Privat