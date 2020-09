Schule : Realschüler bauen römisches Weinschiff aus Beton

Foto Heike Hermanns Foto: TV/Heike Hermanns

Neumagen-Dhron (red) Die Schüler Luca Kurz und Jonas Böhnke der Friedrich-Spee-Realschule plus in Neumagen-Dhron nahmen mit ihrer Projektleiterin Heike Hermanns am bundesweiten Betonwettbewerb teil und bewarben sich mit dem Nachbau des Römerweinschiffes „Stella Noviomagi“ aus Beton.

Auf der Suche nach einem passenden Wettbewerbsbeitrag wurde den beiden Schülern schnell klar, was sie nachbauen wollten: Das Römerschiff aus Neumagen-Dhron. Denn es ist schon eine Besonderheit, ein Schiff aus Beton anzufertigen. Hinzu kommt noch der lokale Bezug zum Ort Neumagen-Dhron und zur heimatlichen Mosel-Gegend mit ihrer römischen Vergangenheit. Das Schiff schenkten sie nach der Fertigstellung der Ortsgemeinde. Der etwa 20 Kilo schwere Nachbau ist demnächst in der Tourist-Information in Neumagen-Dhron zu sehen.