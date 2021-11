Essen und Trinken : Realschüler stellen eigenen Apfelsaft her – Verkauf ab Samstag

Die Schülerinnen und Schüler der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus bei der Apfelernte auf heimischen Streuobstwiesen. Foto: Kurfürst-Balduin-Realschule plus

Wittlich (red) 1200 Kilogramm Äpfel haben die Schülerinnen und Schüler der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus von heimischen Streuobstwiesen geerntet. Sie kelterten gemeinsam Saft und ließen ihn professionell abfüllen.

Der Verkauf des schul­eigenen Apfelsafts startet am Elternsprechtag der Kurfürst-Balduin-Realschule plus, am Samstag, 27. November, in der Cafeteria im Biologie-Saal. Vorbestellungen per E-Mail an agnachhaltigkeit@rs-wittlich.de oder über die Website der Schule: